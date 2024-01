Medications and Suicide: High Dimensional Empirical Bayes Screening (iDEAS): Supplementary File

All 922 Medications Included in the Analysis # of Suicide Attempts Drug OR (95% CIs) Pre Post # of Subjects APAP/Butalbital/Caff/Codeine Phos 1.07 (0.52-2.20) 17 29 89,060 APAP/Dichloralphenazone/Isometheptene Mucate 1.10 (0.62-1.95) 54 69 407,602 Abacavir Sulfate 1.04 (0.37-2.92) 0 1 6,982 Abacavir Sulfate/Lamivudine 0.83 (0.34-2.04) 4 2 13,536 Acamprosate Calcium 0.51 (0.34-0.76) 238 124 53,166 Acarbose 1.06 (0.42-2.66) 1 4 26,383 Acebutolol Hydrochloride 1.18 (0.44-3.20) 0 1 21,944 Acetaminophen 1.05 (0.39-2.80) 0 2 11,062 Acetaminophen/Butalbital 0.95 (0.44-2.04) 15 16 104,322 Acetaminophen/Butalbital/Caffeine 1.68 (1.16-2.44) 147 288 1,154,666 Acetaminophen/Codeine Phosphate 1.25 (0.97-1.62) 395 515 5,451,457 Acetaminophen/Hydrocodone Bitartrate 1.31 (1.16-1.47) 1,994 2,674 23,014,316 Acetaminophen/Oxycodone Hydrochloride 1.09 (0.92-1.30) 954 1,071 8,001,490 Acetaminophen/Tramadol Hydrochloride 1.09 (0.67-1.76) 93 109 902,127 Acetazolamide 1.14 (0.49-2.62) 7 9 176,175 Acetic Acid 1.12 (0.44-2.86) 2 1 51,169 Acetic Acid/Hydrocortisone 1.12 (0.47-2.62) 6 6 153,446 Acitretin 1.15 (0.42-3.14) 0 1 17,922 Aclidinium Bromide 0.98 (0.37-2.60) 1 1 10,129 Acrivastine/Pseudoephedrine Hydrochloride 1.07 (0.42-2.77) 1 2 24,999 Acyclovir 1.16 (0.79-1.71) 166 204 2,243,625 Acyclovir/Hydrocortisone 1.10 (0.40-3.03) 0 1 11,677 Adalimumab 1.18 (0.52-2.66) 7 14 146,357 Adapalene 1.25 (0.75-2.09) 72 103 931,135 Adapalene/Benzoyl Peroxide 1.04 (0.60-1.81) 63 73 456,508 Al Hydroxide/Mg Hydroxide/Simethicone;Diphenhydram 0.94 (0.41-2.18) 7 8 49,536 Albendazole 1.17 (0.46-3.03) 0 3 32,083 Albuterol Sulfate 1.12 (0.92-1.36) 770 887 10,270,030 Albuterol Sulfate/Ipratropium Bromide 0.99 (0.58-1.69) 73 76 615,597 Alcaftadine 1.14 (0.44-2.96) 2 0 53,176 Alclometasone Dipropionate 1.19 (0.51-2.81) 5 7 178,695 Alendronate Sodium 1.16 (0.56-2.42) 20 21 808,379 Alfuzosin Hydrochloride 1.38 (0.55-3.49) 0 4 112,921 Aliskiren 1.09 (0.45-2.66) 3 4 64,005 Aliskiren/Hydrochlorothiazide 1.10 (0.41-2.96) 1 0 19,418 Allopurinol 1.33 (0.66-2.70) 20 33 775,032 Almotriptan Malate 1.08 (0.47-2.47) 6 13 69,800 Alosetron Hydrochloride 0.87 (0.33-2.25) 2 1 7,562 Alprazolam 1.72 (1.47-2.01) 1,035 1,861 4,719,202 Alprostadil 1.10 (0.43-2.78) 1 3 31,423 Aluminum Chloride 0.92 (0.48-1.77) 38 33 378,313 Amantadine Hydrochloride 0.74 (0.38-1.43) 43 26 197,723 Ambrisentan 0.93 (0.32-2.73) 0 1 1,864 Amiloride Hydrochloride 0.84 (0.34-2.04) 4 3 14,331 Amiodarone Hydrochloride 0.91 (0.41-2.03) 13 8 127,990 Amitriptyline Hydrochloride 1.23 (0.93-1.63) 323 425 1,412,911 Amitriptyline Hydrochloride/Chlordiazepoxide 1.07 (0.40-2.86) 0 2 13,339 Amitriptyline Hydrochloride/Perphenazine 0.72 (0.31-1.67) 8 7 10,341 Amlodipine Besylate 0.61 (0.43-0.85) 324 185 2,694,151 Amlodipine Besylate/Atorvastatin Calcium 1.25 (0.50-3.14) 2 2 116,336 Amlodipine Besylate/Benazepril Hydrochloride 1.39 (0.66-2.90) 15 28 735,989 Amlodipine Besylate/HCTZ/Olmesartan Medoxomil 1.21 (0.48-3.04) 0 5 46,126 Amlodipine Besylate/Hydrochlorothiazide/Valsartan 1.09 (0.44-2.69) 2 4 45,227 Amlodipine Besylate/Olmesartan Medoxomil 1.14 (0.48-2.73) 4 6 109,162 Amlodipine Besylate/Valsartan 1.11 (0.47-2.66) 5 4 131,602 Ammonium Lactate 1.00 (0.45-2.20) 14 10 253,975 Amoxicillin 1.15 (0.98-1.34) 1,135 1,331 23,823,352 Amoxicillin/Clavulanate Potassium 0.94 (0.79-1.12) 1,018 973 14,424,100 Amoxicillin;Clarithromycin;Lansoprazole 1.14 (0.51-2.53) 11 13 292,731 Amphetamine Salt Combination 0.92 (0.72-1.19) 497 475 1,747,187 Ampicillin 1.06 (0.53-2.14) 25 29 342,457 Amylase/Lipase/Protease 1.08 (0.48-2.43) 8 15 89,745 Anagrelide Hydrochloride 1.01 (0.36-2.85) 0 1 4,771 Anastrozole 1.15 (0.49-2.65) 6 9 147,765 Antipyrine/Benzocaine 1.14 (0.65-2.00) 59 69 1,514,010 Apixaban 0.99 (0.38-2.55) 1 2 13,096 Aprepitant 1.07 (0.45-2.56) 5 5 97,226 Aripiprazole 0.43 (0.37-0.49) 2,613 1,143 545,749 Armodafinil 0.74 (0.37-1.48) 33 22 91,863 Asenapine 0.45 (0.27-0.76) 128 58 16,620 Aspirin 0.92 (0.41-2.03) 13 11 99,251 Aspirin/Butalbital/Caffeine 1.08 (0.55-2.13) 27 38 198,745 Aspirin/Butalbital/Caffeine/Codeine Phosphate 1.10 (0.51-2.37) 11 22 85,576 Aspirin/Dipyridamole 1.11 (0.43-2.88) 2 0 42,714 Atazanavir Sulfate 0.79 (0.33-1.88) 7 3 22,109 Atenolol 0.80 (0.53-1.21) 174 135 1,798,267 Atenolol/Chlorthalidone 1.33 (0.54-3.27) 2 4 180,006 Atomoxetine Hydrochloride 0.75 (0.52-1.09) 226 174 448,962 Atorvastatin Calcium 0.93 (0.63-1.37) 181 163 4,311,703 Atovaquone 0.98 (0.38-2.49) 1 3 13,661 Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 1.12 (0.50-2.53) 11 8 409,726 Atropine Sulf/Hyoscyamine Sulf/Phenobarb/Scop Hydr 1.06 (0.54-2.09) 28 35 274,476 Atropine Sulfate 0.98 (0.42-2.24) 8 8 79,577 Atropine Sulfate/Diphenoxylate Hydrochloride 1.24 (0.75-2.04) 77 108 930,175 Azathioprine 1.15 (0.49-2.69) 5 8 127,616 Azelaic Acid 1.03 (0.49-2.15) 21 19 426,914 Azelaic Acid/Cu/Folic Acid/Niacinamide/Vit B6/Zinc 1.00 (0.35-2.84) 0 1 4,467 Azelastine Hydrochloride 1.28 (0.72-2.30) 47 67 1,435,228 Azelastine Hydrochloride/Fluticasone Propionate 1.08 (0.44-2.67) 4 1 86,856 Azilsartan Medoxomil/Chlorthalidone 1.07 (0.38-2.96) 0 1 8,826 Azithromycin 1.23 (1.07-1.43) 1,373 1,739 25,675,736 Bacitracin 0.79 (0.37-1.69) 21 9 149,321 Bacitracin Zinc/Polymyxin B Sulfate 0.94 (0.41-2.17) 9 5 96,943 Baclofen 0.85 (0.56-1.28) 163 144 473,369 Balsalazide Disodium 1.14 (0.44-2.92) 1 2 38,091 Barrier Skin Protectant 0.91 (0.36-2.32) 2 2 12,241 Beclomethasone Dipropionate 1.13 (0.61-2.08) 42 53 609,212 Benazepril Hydrochloride 1.04 (0.50-2.17) 21 20 418,437 Benazepril Hydrochloride/Hydrochlorothiazide 1.12 (0.47-2.71) 5 3 147,570 Benzonatate 1.03 (0.77-1.38) 338 357 4,166,447 Benzoyl Peroxide 1.02 (0.51-2.03) 29 28 495,547 Benzoyl Peroxide/Clindamycin Phosphate 1.14 (0.73-1.78) 112 137 1,289,925 Benzoyl Peroxide/Erythromycin 1.04 (0.56-1.95) 39 48 262,588 Benztropine Mesylate 0.50 (0.37-0.68) 462 238 88,723 Bepotastine Besilate 1.07 (0.44-2.64) 3 3 58,484 Besifloxacin Hydrochloride 0.96 (0.42-2.20) 9 6 103,045 Betamethasone Dipropionate 1.04 (0.52-2.10) 26 26 471,489 Betamethasone Dipropionate, Augmented 0.99 (0.47-2.08) 22 16 530,246 Betamethasone Dipropionate/Calcipotriene 1.11 (0.48-2.58) 6 9 121,623 Betamethasone Dipropionate/Clotrimazole 1.29 (0.83-2.02) 105 148 2,068,538 Betamethasone Valerate 1.15 (0.51-2.57) 11 10 408,729 Bethanechol Chloride 0.81 (0.35-1.88) 9 5 35,261 Bi Subcitrate K/Metronidazole/Tetracycline HCl 1.14 (0.44-2.97) 1 1 33,495 Bifidobacterium breve/Bifidobacterium infantis/Bif 0.97 (0.36-2.63) 0 2 5,713 Bimatoprost 1.35 (0.56-3.28) 1 8 138,105 Biotin/Blueberry/Ca/Cholecalciferol/Docosahexaenoi 0.97 (0.37-2.55) 2 0 15,524 Biotin/Ca Ascorbate/Ca Carbonate/Calcium Malate/Ca 1.05 (0.39-2.86) 1 0 13,420 Biotin/Ca Pantothenate/Cu/Docosahexaenoic Acid/Eic 1.05 (0.41-2.67) 2 1 30,412 Biotin/Ca Pantothenate/Fe Polysaccharide/Ferrous F 0.88 (0.34-2.27) 3 0 13,280 Biotin/Ca Pantothenate/Folic Acid/Niacinamide/Vit 1.08 (0.39-2.99) 0 1 10,021 Biotin/Ca/Cholecalciferol/Cu/Fe/Folic Acid/Iodine/ 0.93 (0.39-2.26) 6 1 59,006 Biotin/Ca/Cholecalciferol/Docosahexaenoic Acid/Eic 1.04 (0.41-2.60) 3 1 44,824 Biotin/Cholecalciferol/Cu/Fe Polysaccharide/Folic 1.08 (0.40-2.93) 1 0 17,773 Biotin/Cholecalciferol/Docosahexaenoic Acid/Fe/Fol 1.00 (0.35-2.83) 0 1 4,318 Biotin/Folic Acid/Pyridoxine HCl/Vit B1/Vit B12/Vi 0.88 (0.31-2.54) 1 0 2,287 Bisacodyl 1.07 (0.41-2.75) 1 2 23,904 Bisoprolol Fumarate 1.01 (0.42-2.44) 5 3 72,511 Bisoprolol Fumarate/Hydrochlorothiazide 1.15 (0.50-2.63) 8 8 252,794 Bosentan 0.92 (0.32-2.60) 1 0 3,610 Brimonidine Tartrate 1.02 (0.44-2.34) 9 6 157,783 Brimonidine Tartrate/Brinzolamide 0.99 (0.35-2.82) 0 1 4,005 Brimonidine Tartrate/Timolol Maleate 1.20 (0.47-3.07) 1 2 56,680 Brinzolamide 1.08 (0.42-2.81) 2 0 35,463 Bromfenac 1.06 (0.45-2.47) 7 6 133,944 Bromocriptine Mesylate 0.87 (0.38-1.98) 9 9 38,654 Brompheniramine Mal/DM Hydrobrom/PSE HCl 1.30 (0.67-2.52) 29 43 1,098,811 Budesonide 1.19 (0.64-2.20) 42 50 1,659,061 Budesonide/Formoterol Fumarate 1.14 (0.65-1.99) 56 73 543,412 Bumetanide 1.06 (0.45-2.46) 6 8 91,197 Bupivacaine Hydrochloride 0.89 (0.33-2.42) 1 1 4,751 Buprenorphine 0.59 (0.33-1.06) 76 42 71,642 Buprenorphine/Naloxone 0.58 (0.39-0.86) 228 131 173,183 Bupropion Hydrochloride 0.55 (0.49-0.63) 2,593 1,463 3,328,953 Bupropion hydrobromide 0.77 (0.33-1.78) 6 9 8,749 Buspirone Hydrochloride 0.49 (0.40-0.60) 1,133 563 756,392 Butoconazole Nitrate 1.12 (0.48-2.61) 7 7 188,433 Butorphanol Tartrate 0.98 (0.43-2.23) 6 14 31,585 Ca Ascorbate/Calcium Threonate/Fe/Fe Polysaccharid 0.91 (0.35-2.34) 2 1 10,483 Ca Ascorbate/Calcium Threonate/Fe/Ferrous Fum/Foli 1.05 (0.40-2.76) 1 1 17,540 Ca Ascorbate/Calcium Threonate/Fe/Folic Acid/Succi 1.02 (0.38-2.69) 1 1 13,658 Ca Ascorbate/Calcium Threonate/Fe/Stomach, Desicca 1.04 (0.41-2.60) 1 4 22,043 Ca/Ca Pantothenate/DSS/Fe/Folic Acid/Niacinamide/V 0.90 (0.35-2.31) 3 0 15,235 Ca/Cholecalciferol/Choline/Fe/Folic Acid/Iodine/Vi 0.97 (0.35-2.70) 1 0 6,679 Ca/Cholecalciferol/Cu/DSS/Fe/Folic Acid/Iodine/Nia 1.05 (0.43-2.55) 5 2 96,953 Ca/Cholecalciferol/Cu/Fe/Folic Acid/Niacinamide/Py 0.74 (0.33-1.66) 15 5 58,408 Ca/Cholecalciferol/DSS/Docosahexaenoic Acid/Fe/Fol 1.17 (0.46-2.97) 2 1 67,647 Ca/Cholecalciferol/Docosahexaenoic Acid/Fe/Folic A 1.02 (0.43-2.43) 6 4 94,805 Ca/Cholecalciferol/Fe/Folic Acid/Iodine/Niacinamid 0.82 (0.33-2.02) 4 2 12,439 Ca/Cu/Fe/Folic Acid/Mg/Niacinamide/Vit A/Vit B1/Vi 1.41 (0.53-3.73) 0 1 94,727 Ca/Cu/Fe/Folic Acid/Mg/Vit A/Vit B1/Vit B12/Vit B2 0.96 (0.38-2.38) 3 2 25,870 Ca/Cu/Fe/Folic Acid/Niacinamide/Vit A/Vit B1/Vit B 0.82 (0.42-1.59) 40 27 333,864 Cabergoline 1.20 (0.47-3.06) 1 2 55,561 Calcipotriene 1.12 (0.48-2.64) 6 6 161,817 Calcitonin (Salmon) 0.93 (0.40-2.20) 7 4 63,845 Calcitriol 1.12 (0.49-2.55) 7 12 122,514 Calcium Acetate 0.81 (0.34-1.93) 8 1 38,753 Canagliflozin 1.12 (0.47-2.68) 3 7 68,293 Candesartan Cilexetil 1.22 (0.49-3.07) 2 2 98,895 Candesartan Cilexetil/Hydrochlorothiazide 1.30 (0.49-3.48) 0 1 50,418 Capecitabine 1.17 (0.45-3.04) 1 1 40,896 Captopril 1.03 (0.42-2.48) 4 4 56,093 Carbamazepine 0.47 (0.33-0.67) 358 164 228,283 Carbidopa/Levodopa 0.88 (0.41-1.91) 16 14 90,134 Carbinoxamine Maleate 1.19 (0.47-3.02) 2 1 76,991 Carisoprodol 1.63 (1.12-2.36) 147 276 1,274,536 Carvedilol 0.94 (0.54-1.65) 65 60 728,730 Cefaclor 1.21 (0.55-2.69) 10 15 317,693 Cefadroxil 0.87 (0.49-1.55) 64 50 852,606 Cefdinir 1.33 (0.96-1.85) 224 312 6,079,657 Cefixime 1.03 (0.50-2.12) 22 22 350,344 Cefpodoxime Proxetil 0.81 (0.38-1.75) 20 10 146,455 Cefprozil 1.06 (0.58-1.94) 48 48 1,340,154 Ceftibuten 1.15 (0.44-2.97) 2 0 54,289 Ceftriaxone Sodium 0.81 (0.34-1.95) 7 1 29,937 Cefuroxime Axetil 0.94 (0.64-1.39) 178 168 2,339,523 Celecoxib 1.19 (0.73-1.95) 84 107 1,613,880 Cephalexin 0.86 (0.73-1.01) 1,272 1,115 11,433,646 Certolizumab Pegol 0.90 (0.36-2.27) 2 3 12,201 Cetirizine HCl/PSE HCl 1.38 (0.63-3.03) 9 20 447,140 Cetirizine Hydrochloride 1.11 (0.61-2.05) 47 48 2,150,712 Cevimeline Hydrochloride 1.12 (0.45-2.75) 0 7 26,743 Chlordiazepoxide Hydrochloride 0.66 (0.44-1.01) 179 126 82,166 Chlordiazepoxide Hydrochloride/Clidinium Bromide 1.02 (0.49-2.13) 20 23 213,352 Chlorhexidine Gluconate 1.00 (0.68-1.47) 180 183 2,457,542 Chloroquine Phosphate 1.18 (0.49-2.86) 3 5 108,563 Chlorothiazide 1.06 (0.38-2.94) 0 1 7,830 Chlorpheniramine Mal/Hydrocod Bit/PSE HCl 1.16 (0.52-2.58) 10 14 245,607 Chlorpheniramine Polistirex/Hydrocodone Polistirex 1.42 (0.92-2.19) 109 173 2,192,637 Chlorpromazine Hydrochloride 0.65 (0.41-1.04) 130 93 38,896 Chlorthalidone 1.25 (0.54-2.93) 4 10 160,914 Chlorzoxazone 1.01 (0.50-2.03) 25 31 166,331 Cholecalciferol 0.83 (0.32-2.11) 2 2 5,900 Cholecalciferol/Cu/Docosahexaenoic Acid/Fe Polysac 0.99 (0.39-2.49) 3 1 32,623 Cholecalciferol/Cu/Fe/Ferrous Asparto Glycinate/Fo 0.98 (0.34-2.80) 0 1 3,485 Cholecalciferol/Fe/Folic Acid/Mg/Vit A/Vit B1/Vit 1.11 (0.41-3.00) 1 0 22,433 Cholestyramine 1.20 (0.60-2.42) 20 35 232,587 Chorionic Gonadotropin 1.29 (0.51-3.29) 1 2 95,467 Chorionic Gonadotropin Alfa, Recombinant 1.22 (0.49-3.09) 1 3 69,158 Ciclesonide 1.11 (0.52-2.38) 14 19 223,539 Ciclopirox 1.38 (0.67-2.87) 16 30 715,075 Ciclopirox Olamine 1.17 (0.49-2.79) 3 8 89,414 Cilostazol 1.21 (0.47-3.15) 1 1 54,322 Cimetidine 1.25 (0.56-2.77) 8 17 213,761 Ciprofloxacin 0.95 (0.80-1.14) 988 960 9,953,339 Ciprofloxacin Hydrochloride/Dexamethasone 1.23 (0.72-2.12) 62 82 1,646,992 Ciprofloxacin Hydrochloride/Hydrocortisone 1.27 (0.60-2.71) 13 23 384,311 Citalopram Hydrobromide 0.54 (0.47-0.61) 2,740 1,502 2,765,622 Citric Acid/Magnesium Oxide/Sodium Picosulfate 1.18 (0.48-2.91) 2 4 79,966 Clarithromycin 1.49 (0.98-2.26) 119 195 3,609,713 Clemastine Fumarate 1.15 (0.42-3.14) 0 1 17,686 Clindamycin Hydrochloride 1.01 (0.79-1.29) 485 501 4,303,696 Clindamycin Palmitate Hydrochloride 0.88 (0.39-2.00) 14 3 217,105 Clindamycin Phosphate 0.98 (0.69-1.40) 225 227 2,275,920 Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.04 (0.51-2.13) 22 25 274,368 Clobazam 0.85 (0.33-2.19) 1 3 4,954 Clobetasol Propionate 1.03 (0.63-1.69) 92 93 2,127,030 Clocortolone Pivalate 0.99 (0.43-2.32) 7 6 86,067 Clomiphene Citrate 1.34 (0.57-3.17) 3 9 212,806 Clomipramine Hydrochloride 0.84 (0.43-1.66) 29 34 33,856 Clonazepam 1.09 (0.96-1.23) 1,992 2,239 2,067,022 Clonidine 0.78 (0.40-1.52) 36 28 97,277 Clonidine Hydrochloride 0.70 (0.54-0.91) 513 366 741,447 Clopidogrel Hydrogen Sulfate 1.30 (0.71-2.39) 40 62 918,763 Clorazepate Dipotassium 0.89 (0.48-1.65) 44 46 104,975 Clotrimazole 0.82 (0.45-1.50) 56 41 460,076 Clozapine 0.44 (0.22-0.89) 43 15 7,603 Cobicistat/Elvitegravir/Emtricitabine/Tenofovir Di 0.92 (0.35-2.39) 1 2 7,571 Codeine Phos/GG/PSE HCl 1.27 (0.56-2.88) 6 14 205,877 Codeine Phos/Phenyleph HCl/Promethazine HCl 1.21 (0.58-2.50) 18 27 416,985 Codeine Phosphate/Guaifenesin 1.26 (0.91-1.77) 221 294 4,032,412 Codeine Phosphate/Promethazine Hydrochloride 1.49 (1.00-2.20) 137 225 2,839,013 Codeine Sulfate 0.82 (0.34-1.99) 5 3 17,337 Colchicine 0.97 (0.47-1.99) 25 19 471,737 Colchicine/Probenecid 1.04 (0.39-2.74) 1 1 16,166 Colesevelam Hydrochloride 1.19 (0.52-2.73) 7 10 227,828 Colestipol Hydrochloride 1.04 (0.43-2.53) 4 3 64,642 Colistin Sulf/HC Ace/Neomycin Sulf/Thonzonium Brom 1.18 (0.46-3.01) 1 2 48,475 Collagenase 0.69 (0.32-1.52) 18 8 40,014 Conjugated Estrogens 1.32 (0.78-2.23) 64 95 1,461,340 Conjugated Estrogens Synthetic A 1.20 (0.47-3.05) 2 1 82,958 Conjugated Estrogens Synthetic B 1.19 (0.48-2.95) 0 6 41,111 Conjugated Estrogens/Medroxyprogesterone Acetate 1.22 (0.58-2.55) 16 25 379,250 Conjugated Estrogens;Conjugated Estrogens/Medroxyp 1.21 (0.45-3.27) 0 1 27,569 Copper/Folic Acid/Niacin/Zinc 0.74 (0.28-1.94) 3 0 3,467 Cream Base 1.05 (0.42-2.66) 0 5 17,113 Cream, Multi Ingredient 0.93 (0.44-1.98) 20 13 299,409 Cromolyn Sodium 0.97 (0.42-2.25) 8 6 92,829 Cu/Fe Polysaccharide/Ferrous Fum/Folic Acid/Mn/Na 1.03 (0.39-2.77) 0 2 9,741 Cyanocobalamin 0.98 (0.53-1.81) 44 47 301,188 Cyanocobalamin/Folic Acid/Iron Polysaccharide 0.95 (0.38-2.40) 3 1 24,487 Cyanocobalamin/Folic Acid/Pyridoxine 1.09 (0.47-2.50) 7 9 126,492 Cyclobenzaprine Hydrochloride 1.30 (1.08-1.57) 785 1,058 7,487,505 Cyclopentolate Hydrochloride 1.09 (0.44-2.67) 3 3 63,095 Cyclophosphamide 1.03 (0.38-2.82) 1 0 11,516 Cyclosporine 1.08 (0.54-2.15) 27 29 539,824 Cyclosporine, Modified 1.25 (0.47-3.36) 0 1 35,631 Cyproheptadine Hydrochloride 0.97 (0.53-1.78) 48 53 238,208 DM Hydrobrom/Promethazine HCl 1.09 (0.63-1.88) 66 75 1,133,028 DSS/Fe/Folic Acid/Vit B12/Vit C 1.09 (0.43-2.78) 2 1 41,059 Dabigatran Etexilate Mesylate 1.00 (0.41-2.42) 4 3 47,395 Dalfampridine 0.90 (0.35-2.34) 2 1 10,274 Dantrolene Sodium 0.81 (0.31-2.06) 2 2 4,947 Dapagliflozin Propanediol 1.12 (0.42-3.01) 1 0 23,485 Dapsone 0.99 (0.50-1.94) 31 32 308,935 Darifenacin Hydrobromide 1.20 (0.50-2.86) 2 9 76,003 Darunavir Ethanolate 0.93 (0.37-2.30) 2 4 14,695 Dasatinib 0.96 (0.33-2.77) 0 1 2,808 Desipramine Hydrochloride 0.79 (0.36-1.69) 17 14 42,192 Desloratadine 1.30 (0.63-2.72) 17 26 762,354 Desloratadine/Pseudoephedrine Sulfate 1.17 (0.48-2.81) 3 6 94,512 Desmopressin Acetate 0.95 (0.43-2.12) 13 9 163,671 Desogestrel/Ethinyl Estradiol;Desogestrel/Ethinyl 0.99 (0.42-2.35) 5 6 53,135 Desogestrel/Ethinyl Estradiol;Ethinyl Estradiol;Pl 1.05 (0.54-2.04) 31 35 386,512 Desogestrel/Ethinyl Estradiol;Placebo 1.01 (0.57-1.78) 59 64 505,639 Desonide 0.92 (0.49-1.73) 47 35 1,136,130 Desoximetasone 1.06 (0.51-2.18) 23 21 602,912 Desvenlafaxine 0.70 (0.51-0.97) 334 242 337,896 Dexamethasone 1.26 (0.76-2.10) 73 103 1,279,987 Dexamethasone/Neomycin Sulfate/Polymyxin B Sulfate 1.03 (0.53-2.01) 33 33 594,196 Dexamethasone/Tobramycin 1.20 (0.72-2.02) 72 92 1,724,610 Dexlansoprazole 1.04 (0.53-2.03) 30 34 332,620 Dexmethylphenidate Hydrochloride 0.92 (0.52-1.61) 63 61 331,037 Dextroamphetamine Sulfate 0.82 (0.40-1.69) 25 20 97,613 Dextromethorphan Hydrobromide/Quinidine Sulfate 0.62 (0.25-1.56) 5 0 2,539 Diazepam 1.28 (1.03-1.60) 547 736 3,074,559 Diclofenac 0.88 (0.35-2.18) 2 4 10,101 Diclofenac Epolamine 1.03 (0.51-2.09) 23 30 164,974 Diclofenac Potassium 1.30 (0.69-2.45) 31 56 351,891 Diclofenac Sodium 1.19 (0.86-1.64) 242 302 2,717,783 Diclofenac Sodium/Misoprostol 1.11 (0.49-2.50) 9 12 177,862 Dicloxacillin Sodium 0.96 (0.45-2.05) 19 14 306,814 Dicyclomine Hydrochloride 1.04 (0.72-1.51) 192 211 1,237,571 Dienogest/Estradiol Valerate;Dienogest/Estradiol V 0.93 (0.38-2.25) 3 5 20,231 Diethylpropion Hydrochloride 1.04 (0.41-2.64) 1 3 21,739 Diflorasone Diacetate 1.31 (0.51-3.33) 1 2 104,065 Diflunisal 1.10 (0.50-2.45) 9 16 112,703 Difluprednate 1.30 (0.55-3.07) 2 10 122,503 Digoxin 1.06 (0.49-2.29) 14 15 232,172 Dihydroergotamine Mesylate 0.95 (0.42-2.14) 7 14 30,108 Diltiazem Hydrochloride 0.86 (0.47-1.57) 56 42 690,087 Dimethyl Fumarate 1.04 (0.38-2.84) 1 0 12,286 Diphenhydramine Hydrochloride 0.62 (0.31-1.24) 40 18 79,127 Dipyridamole 1.04 (0.39-2.79) 0 2 10,686 Disinfectant Prep Pad 1.09 (0.42-2.82) 2 0 36,356 Disopyramide Phosphate 0.94 (0.34-2.64) 1 0 4,796 Disulfiram 0.40 (0.25-0.64) 189 69 42,805 Divalproex Sodium 0.45 (0.37-0.54) 1,395 629 487,123 Docosahexaenoic Acid/Eicosapentaenoic Acid/Phospha 0.77 (0.30-1.96) 3 1 5,200 Docosahexaenoic Acid/Eicosapentaenoic Acid;Prenata 1.06 (0.42-2.65) 3 1 51,200 Docosahexaenoic Acid;Prenatal Vitamins 0.93 (0.38-2.30) 5 0 44,541 Docusate Sodium 0.85 (0.37-1.95) 9 6 43,304 Dolutegravir Sodium 0.81 (0.31-2.15) 1 2 2,814 Donepezil Hydrochloride 0.68 (0.33-1.42) 27 16 45,894 Dornase Alfa 1.08 (0.39-2.98) 0 1 9,663 Dorzolamide Hydrochloride 1.13 (0.42-3.04) 1 0 25,605 Dorzolamide Hydrochloride/Timolol Maleate 1.06 (0.44-2.55) 5 3 98,457 Doxazosin Mesylate 0.94 (0.42-2.10) 14 7 229,267 Doxepin Hydrochloride 0.68 (0.48-0.97) 266 185 274,789 Doxycycline 1.02 (0.82-1.26) 656 685 7,051,539 Doxylamine Succinate/Pyridoxine Hydrochloride 0.98 (0.37-2.57) 2 0 16,422 Dronabinol 0.85 (0.39-1.84) 14 15 40,634 Drospirenone/Estradiol 0.94 (0.36-2.42) 2 1 13,645 Drospirenone/Ethinyl Estradiol/Levomefolate Ca;Lev 1.04 (0.48-2.27) 12 17 117,789 Drospirenone/Ethinyl Estradiol;Placebo 1.14 (0.77-1.71) 149 181 1,702,277 Duloxetine Hydrochloride 0.64 (0.54-0.75) 1,382 898 1,435,267 Dutasteride 1.07 (0.45-2.57) 6 2 144,036 Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride 1.18 (0.43-3.19) 0 1 21,358 Econazole Nitrate 1.12 (0.55-2.31) 22 24 617,920 Efavirenz 1.12 (0.42-2.96) 0 2 18,422 Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fum 1.12 (0.47-2.67) 2 9 46,844 Eletriptan Hydrobromide 1.13 (0.59-2.17) 31 45 267,082 Emtricitabine/Rilpivirine Hydrochloride/Tenofovir 0.91 (0.35-2.38) 1 2 7,080 Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate 0.96 (0.44-2.10) 11 16 55,114 Enalapril Maleate 0.89 (0.45-1.76) 34 24 481,400 Enalapril Maleate/Hydrochlorothiazide 1.04 (0.43-2.52) 4 3 62,695 Enoxaparin Sodium 0.79 (0.50-1.26) 124 97 552,475 Entacapone 0.94 (0.34-2.64) 1 0 4,873 Entecavir 1.08 (0.39-2.99) 0 1 10,057 Epinastine Hydrochloride 1.07 (0.44-2.62) 5 1 115,357 Epinephrine 0.95 (0.57-1.56) 93 85 1,513,449 Epoetin Alfa 1.09 (0.43-2.72) 1 4 31,187 Ergocalciferol 0.95 (0.68-1.31) 267 258 2,297,264 Erythromycin 1.11 (0.70-1.76) 106 122 2,030,064 Erythromycin Ethylsuccinate 0.94 (0.42-2.13) 13 5 234,844 Erythromycin Stearate 0.97 (0.43-2.20) 11 7 156,375 Escitalopram Oxalate 0.61 (0.54-0.69) 2,654 1,657 3,124,443 Esomeprazole Magnesium 0.94 (0.65-1.38) 195 185 2,555,630 Esomeprazole Magnesium/Naproxen 1.01 (0.42-2.45) 5 2 74,216 Estazolam 0.62 (0.29-1.34) 21 12 16,357 Esterified Estrogens 0.98 (0.39-2.47) 3 1 30,637 Esterified Estrogens/Methyltestosterone 1.18 (0.56-2.49) 15 25 242,421 Estradiol 1.25 (0.82-1.89) 129 172 2,274,253 Estradiol Acetate 1.06 (0.41-2.70) 2 1 32,983 Estradiol Cypionate 0.89 (0.34-2.30) 2 1 9,051 Estradiol Valerate 1.05 (0.41-2.69) 0 4 15,738 Estradiol, Micronized 1.23 (0.46-3.31) 0 1 31,240 Estradiol/Levonorgestrel 1.10 (0.44-2.75) 1 4 33,521 Estradiol/Norethindrone Acetate 1.14 (0.51-2.54) 10 14 219,814 Estriol 1.08 (0.44-2.66) 3 3 61,085 Estropipate 1.20 (0.47-3.07) 1 2 56,197 Eszopiclone 0.87 (0.65-1.17) 346 315 713,929 Etanercept 1.10 (0.49-2.46) 9 13 147,426 Ethinyl Estradiol/Ethynodiol Diacetate;Placebo 1.10 (0.50-2.40) 11 17 145,546 Ethinyl Estradiol/Etonogestrel 1.29 (0.78-2.12) 75 113 784,211 Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel 1.07 (0.63-1.84) 67 80 523,490 Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel;Ethinyl Estradiol 1.31 (0.57-3.01) 5 12 239,566 Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel;Placebo 1.02 (0.65-1.61) 112 120 1,002,907 Ethinyl Estradiol/Norelgestromin 1.13 (0.62-2.05) 45 60 417,554 Ethinyl Estradiol/Norethindrone 1.11 (0.52-2.37) 14 22 167,501 Ethinyl Estradiol/Norethindrone Ace;Ethinyl Estrad 0.97 (0.43-2.18) 11 9 129,526 Ethinyl Estradiol/Norethindrone Ace;Ferrous Fum 1.29 (0.86-1.93) 137 194 1,584,975 Ethinyl Estradiol/Norethindrone Acetate 1.07 (0.59-1.92) 49 58 471,553 Ethinyl Estradiol/Norethindrone;Ethinyl Estradiol/ 1.06 (0.48-2.34) 12 13 201,213 Ethinyl Estradiol/Norethindrone;Ferrous Fumarate 1.19 (0.56-2.54) 12 25 150,178 Ethinyl Estradiol/Norethindrone;Placebo 1.38 (0.75-2.54) 35 65 556,993 Ethinyl Estradiol/Norgestimate 1.02 (0.48-2.15) 15 22 93,516 Ethinyl Estradiol/Norgestimate;Ethinyl Estradiol/N 1.21 (0.86-1.70) 212 273 2,235,851 Ethinyl Estradiol/Norgestimate;Placebo 1.05 (0.68-1.62) 126 143 785,663 Ethinyl Estradiol/Norgestrel;Placebo 1.40 (0.75-2.64) 30 60 477,236 Ethinyl Estradiol;Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel 1.01 (0.53-1.89) 39 45 251,121 Ethinyl Estradiol;Ethinyl Estradiol/Norethindrone 1.05 (0.55-2.01) 34 43 250,951 Ethosuximide 1.09 (0.40-3.01) 0 1 10,886 Etodolac 1.08 (0.64-1.83) 73 83 1,069,182 Etonogestrel 0.80 (0.32-2.01) 3 2 7,534 Etravirine 0.92 (0.35-2.44) 0 3 5,115 Everolimus 0.84 (0.31-2.26) 2 0 4,719 Exenatide 1.12 (0.47-2.66) 7 3 249,008 Ezetimibe 1.22 (0.57-2.59) 16 19 719,714 Ezetimibe/Simvastatin 1.36 (0.60-3.10) 8 10 752,804 Famciclovir 1.07 (0.52-2.19) 22 24 386,399 Famotidine 0.67 (0.44-1.01) 185 117 729,987 Famotidine/Ibuprofen 1.09 (0.44-2.73) 1 4 31,895 Felbamate 0.80 (0.29-2.17) 2 0 3,006 Felodipine 1.05 (0.44-2.49) 6 4 111,944 Fenofibrate 1.16 (0.64-2.09) 49 60 1,168,327 Fenofibric Acid 1.31 (0.59-2.93) 7 18 238,279 Fentanyl 0.78 (0.50-1.24) 128 103 313,162 Fentanyl Citrate 0.91 (0.36-2.31) 3 1 18,206 Ferrous Sulfate 0.86 (0.36-2.07) 5 3 23,117 Fesoterodine Fumarate 0.97 (0.40-2.37) 4 3 40,220 Fexofenadine HCl/PSE HCl 1.23 (0.64-2.39) 31 39 1,362,877 Fexofenadine Hydrochloride 1.18 (0.74-1.88) 99 120 2,972,286 Finasteride 1.33 (0.59-3.01) 6 16 255,868 Fingolimod Hydrochloride 0.87 (0.34-2.21) 2 2 8,407 Flecainide Acetate 1.17 (0.47-2.88) 2 4 73,186 Fluconazole 1.15 (0.93-1.44) 583 695 6,112,389 Fludrocortisone Acetate 0.90 (0.43-1.90) 18 21 64,962 Flunisolide 1.18 (0.52-2.69) 8 11 249,990 Fluocinolone Acetonide 1.55 (0.74-3.26) 11 33 550,385 Fluocinonide 1.02 (0.58-1.80) 61 59 1,415,681 Fluorometholone 1.03 (0.48-2.19) 17 16 285,966 Fluorouracil 1.24 (0.54-2.82) 8 10 377,408 Fluoxetine Hydrochloride 0.68 (0.60-0.76) 2,707 1,874 2,478,912 Fluoxetine Hydrochloride/Olanzapine 0.54 (0.28-1.04) 52 25 28,703 Fluphenazine Hydrochloride 0.62 (0.30-1.29) 23 20 6,610 Flurandrenolide 1.08 (0.45-2.58) 5 4 103,901 Flurazepam Hydrochloride 0.92 (0.47-1.80) 29 38 51,154 Flurbiprofen 1.09 (0.49-2.42) 9 15 109,952 Fluticasone Furoate 1.22 (0.57-2.62) 14 19 494,166 Fluticasone Propionate 1.15 (0.92-1.44) 569 673 10,491,110 Fluticasone Propionate, Micronized 0.80 (0.31-2.02) 3 1 6,744 Fluticasone Propionate/Salmeterol Xinafoate 1.01 (0.68-1.49) 168 172 2,250,358 Fluvoxamine Maleate 0.82 (0.51-1.32) 112 105 85,584 Foam, Multi Ingredient 1.09 (0.40-2.95) 1 0 18,668 Folic Acid 0.40 (0.28-0.59) 343 122 682,742 Folic Acid/Na Fluoride/Vit A/Vit B1/Vit B12/Vit B2 1.49 (0.59-3.73) 1 3 274,384 Follicle Stimulating Hormone/Luteinizing Hormone 1.35 (0.51-3.59) 0 1 67,061 Follitropin Alfa 1.24 (0.47-3.24) 0 2 41,274 Follitropin Beta 1.08 (0.43-2.70) 3 1 59,139 Fondaparinux Sodium 1.08 (0.43-2.69) 2 3 42,257 Formoterol Fumarate 1.14 (0.47-2.76) 2 7 59,431 Formoterol Fumarate/Mometasone Furoate 1.09 (0.50-2.40) 11 17 141,762 Fosamprenavir Calcium 0.91 (0.34-2.44) 1 1 5,322 Fosinopril Sodium 1.30 (0.51-3.31) 1 2 99,369 Frovatriptan Succinate 0.99 (0.46-2.17) 12 17 79,775 Furosemide 0.87 (0.59-1.28) 192 167 1,623,290 Gabapentin 0.64 (0.54-0.76) 1,440 937 2,511,056 Gabapentin Enacarbil 0.81 (0.32-2.07) 2 2 5,070 Ganciclovir 0.92 (0.37-2.27) 3 3 19,721 Ganirelix Acetate 1.20 (0.45-3.18) 1 0 39,927 Gatifloxacin 1.46 (0.70-3.02) 15 32 774,950 Gemfibrozil 1.20 (0.59-2.45) 20 29 442,893 Gentamicin Sulfate 1.14 (0.65-2.01) 56 67 1,215,886 Glatiramer Acetate 1.17 (0.48-2.84) 1 7 50,392 Glimepiride 1.14 (0.57-2.30) 24 29 579,523 Glipizide 1.22 (0.63-2.34) 31 43 738,154 Glipizide/Metformin Hydrochloride 1.17 (0.44-3.13) 1 0 34,539 Glucagon Hydrochloride 1.09 (0.52-2.28) 16 25 142,750 Glucose Meter 0.73 (0.38-1.41) 46 23 403,048 Glucose Meter Test Control 1.22 (0.49-3.02) 1 5 70,231 Glucose Meter Test Control Strips 1.04 (0.71-1.54) 167 178 2,561,638 Glucose, Blood Test 1.06 (0.53-2.11) 28 28 610,911 Glyburide 0.88 (0.42-1.83) 25 13 421,487 Glyburide/Metformin Hydrochloride 1.07 (0.46-2.48) 9 5 255,665 Glycopyrrolate 0.79 (0.36-1.72) 18 9 94,100 Golimumab 0.90 (0.35-2.28) 2 2 10,839 Gramicidin/Neomycin Sulfate/Polymyxin B Sulfate 0.90 (0.40-2.06) 11 6 102,997 Granisetron 0.98 (0.35-2.71) 1 0 6,885 Griseofulvin, Microcrystalline 1.44 (0.58-3.57) 1 4 217,416 Griseofulvin, Ultramicrocrystalline 1.07 (0.44-2.62) 4 2 78,841 Guaifenesin/Pseudoephedrine Hydrochloride 1.28 (0.66-2.47) 31 42 1,460,438 Guanfacine Hydrochloride 0.58 (0.38-0.90) 182 103 215,938 HC/Neomycin Sulf/Polymyxin B Sulf 0.99 (0.64-1.53) 134 133 2,129,522 HPV Vac Recomb Quadrivalent (Types 6, 11, 16, 18) 0.86 (0.35-2.12) 3 4 12,771 Halcinonide 1.03 (0.41-2.60) 2 2 29,361 Halobetasol Propionate 1.33 (0.55-3.25) 3 4 255,301 Haloperidol 0.59 (0.39-0.89) 195 123 40,263 Heparin Sodium 1.07 (0.43-2.63) 2 4 39,158 Hepatitis A Vaccine, Inactivated 1.06 (0.39-2.87) 1 0 14,041 Hepatitis B Vaccine Recombinant 1.03 (0.38-2.81) 1 0 11,196 Homatropine Methylbromide/Hydrocodone Bitartrate 1.30 (0.79-2.15) 76 111 1,505,803 Hyaluronate Sodium 1.25 (0.49-3.21) 0 3 50,824 Hyaluronic Acid 1.00 (0.39-2.59) 1 2 14,542 Hydralazine Hydrochloride 0.70 (0.34-1.44) 30 12 145,227 Hydralazine Hydrochloride/Isosorbide Dinitrate 1.02 (0.36-2.88) 0 1 5,659 Hydrochlorothiazide 0.80 (0.58-1.12) 281 222 3,366,115 Hydrochlorothiazide/Irbesartan 1.22 (0.50-3.01) 4 1 204,934 Hydrochlorothiazide/Lisinopril 1.24 (0.74-2.09) 71 95 1,795,157 Hydrochlorothiazide/Losartan Potassium 1.13 (0.57-2.26) 27 31 717,475 Hydrochlorothiazide/Metoprolol Tartrate 1.09 (0.41-2.85) 1 1 23,506 Hydrochlorothiazide/Moexipril Hydrochloride 1.17 (0.45-3.09) 0 2 27,417 Hydrochlorothiazide/Olmesartan Medoxomil 1.20 (0.55-2.62) 12 15 427,609 Hydrochlorothiazide/Quinapril Hydrochloride 1.06 (0.42-2.69) 3 0 49,762 Hydrochlorothiazide/Spironolactone 1.03 (0.42-2.48) 4 4 56,255 Hydrochlorothiazide/Telmisartan 1.20 (0.48-3.00) 3 1 126,681 Hydrochlorothiazide/Triamterene 1.03 (0.58-1.83) 58 57 1,381,911 Hydrochlorothiazide/Valsartan 1.26 (0.57-2.78) 12 13 782,356 Hydrocodone Bitartrate 1.01 (0.38-2.73) 0 2 8,351 Hydrocodone Bitartrate/Ibuprofen 1.16 (0.73-1.87) 94 121 885,930 Hydrocortisone 1.02 (0.65-1.59) 119 122 1,920,390 Hydrocortisone Acetate 1.11 (0.62-1.99) 52 60 1,011,406 Hydrocortisone Acetate/Lidocaine Hydrochloride 1.05 (0.43-2.58) 4 2 71,595 Hydrocortisone Acetate/Pramoxine Hydrochloride 0.98 (0.51-1.89) 36 33 546,467 Hydrocortisone Butyrate 1.11 (0.49-2.53) 10 8 322,732 Hydrocortisone Valerate 1.15 (0.56-2.39) 20 24 547,791 Hydrocortisone/Iodoquinol 1.29 (0.49-3.36) 0 2 55,907 Hydromorphone Hydrochloride 1.46 (0.94-2.28) 94 168 527,168 Hydroquinone 1.31 (0.50-3.44) 1 0 80,337 Hydroxychloroquine Sulfate 1.01 (0.50-2.01) 28 28 378,266 Hydroxyurea 1.04 (0.40-2.69) 1 2 19,818 Hydroxyzine Hydrochloride 0.53 (0.42-0.65) 953 501 2,044,541 Hydroxyzine Pamoate 0.39 (0.33-0.46) 1,886 738 744,133 Hyoscyamine Sulf/Methenamine/Methylene Blue/Na Pho 1.32 (0.59-2.95) 6 19 185,158 Hyoscyamine Sulfate 1.08 (0.69-1.69) 114 131 1,078,941 Hypromellose 1.00 (0.35-2.84) 0 1 4,646 Ibandronate Sodium 1.23 (0.54-2.80) 7 11 258,248 Ibuprofen 1.12 (0.94-1.33) 1,005 1,156 10,329,084 Iloperidone 0.53 (0.24-1.16) 17 10 3,449 Imipramine Hydrochloride 0.92 (0.47-1.79) 32 34 130,130 Imipramine Pamoate 0.71 (0.30-1.71) 6 3 8,621 Imiquimod 1.18 (0.60-2.35) 26 34 650,341 Immune Globulin 0.99 (0.35-2.82) 0 1 4,002 Indomethacin 1.16 (0.69-1.94) 74 93 1,093,097 Influenza Virus Vaccine 0.95 (0.63-1.45) 146 139 2,058,810 Ingenol Mebutate 1.14 (0.43-3.01) 0 2 21,685 Insulin Aspart, Recombinant 1.01 (0.55-1.84) 48 52 433,971 Insulin Aspart/Insulin Aspart Protamine 1.16 (0.48-2.79) 3 6 90,096 Insulin Detemir 0.95 (0.46-1.97) 22 20 221,432 Insulin Glargine, Recombinant 1.03 (0.62-1.72) 81 87 878,276 Insulin Glulisine 1.04 (0.42-2.58) 3 2 46,473 Insulin Human Isophane (NPH) 1.24 (0.53-2.88) 5 9 201,088 Insulin Human Isophane (NPH)/Insulin Human Regular 1.11 (0.48-2.56) 6 10 109,508 Insulin Human Regular 0.87 (0.41-1.86) 19 13 147,531 Insulin Lispro, Recombinant 1.03 (0.56-1.89) 45 50 428,572 Insulin Lispro/Insulin Lispro Protamine 1.07 (0.45-2.56) 4 6 68,843 Interferon Beta-1A 1.07 (0.43-2.65) 3 2 55,974 Ipratropium Bromide 1.06 (0.56-2.02) 36 40 537,007 Irbesartan 1.13 (0.50-2.55) 10 10 302,470 Isoniazid 0.89 (0.38-2.06) 9 5 67,521 Isopropyl Alcohol 1.07 (0.39-2.96) 0 1 8,830 Isosorbide Dinitrate 1.04 (0.41-2.62) 2 2 30,730 Isosorbide Mononitrate 1.28 (0.59-2.78) 10 22 252,305 Isotretinoin 1.43 (0.70-2.95) 14 36 359,517 Itraconazole 1.17 (0.48-2.85) 3 4 102,885 Ivermectin 1.14 (0.49-2.69) 3 10 65,784 K Cl/Na Bicarb/Na Cl/Na Sulf/PEG 1.20 (0.59-2.46) 20 29 469,609 K Cl/Na Bicarb/Na Cl/Na Sulf/Polyethylene Glycol 3 1.19 (0.63-2.23) 36 49 654,780 K Cl/Na Bicarb/Na Cl/Polyethylene Glycol 3350 1.18 (0.67-2.09) 54 67 1,381,308 K Cl/Na Cl/Na Sulf/Polyethylene Glycol 3350;Na Asc 1.20 (0.66-2.18) 46 61 1,007,790 K Phos/Na Phos, Dibasic/Na Phos, Monobasic 0.87 (0.35-2.15) 3 3 13,696 Ketamine Hydrochloride 0.95 (0.42-2.14) 9 11 60,351 Ketoconazole 1.16 (0.75-1.80) 117 142 2,134,446 Ketoprofen 0.96 (0.46-1.98) 22 22 188,358 Ketorolac Tromethamine 1.22 (0.84-1.77) 172 229 1,224,920 Kit, Blood Glucose Test 1.07 (0.44-2.59) 4 4 77,186 L-Methylfolate/Schizochytrium 0.74 (0.32-1.73) 6 9 7,039 Labetalol Hydrochloride 0.93 (0.45-1.92) 23 19 236,812 Lacosamide 0.70 (0.31-1.57) 13 7 20,516 Lactulose 0.91 (0.53-1.58) 68 66 313,053 Lamivudine 1.08 (0.41-2.80) 0 3 16,814 Lamivudine/Zidovudine 0.99 (0.39-2.55) 2 1 21,109 Lamotrigine 0.54 (0.46-0.63) 1,937 1,071 707,830 Lansoprazole 1.28 (0.83-1.97) 115 160 1,895,631 Lanthanum Carbonate 0.96 (0.36-2.56) 1 1 8,833 Latanoprost 1.12 (0.48-2.62) 8 5 280,748 Leflunomide 1.03 (0.42-2.51) 4 3 60,435 Letrozole 1.29 (0.51-3.22) 2 2 140,622 Leucovorin Calcium 1.01 (0.40-2.52) 2 3 26,233 Leuprolide Acetate 1.22 (0.52-2.84) 4 11 124,247 Levalbuterol Hydrochloride 1.34 (0.65-2.76) 17 30 641,867 Levalbuterol Tartrate 1.09 (0.58-2.03) 40 48 501,444 Levetiracetam 0.87 (0.55-1.37) 122 114 276,391 Levobunolol Hydrochloride 0.93 (0.35-2.45) 2 0 10,622 Levocarnitine 0.81 (0.33-1.95) 5 3 14,826 Levocetirizine Dihydrochloride 1.30 (0.65-2.58) 23 38 632,641 Levofloxacin 0.95 (0.75-1.21) 530 512 6,316,758 Levomefolate Ca/Methylcobalamin/Pyridoxal Phos 1.07 (0.43-2.63) 3 3 56,069 Levomefolate Calcium 0.57 (0.31-1.06) 60 34 28,462 Levomilnacipran Hydrochloride 0.63 (0.29-1.37) 17 12 9,772 Levonorgestrel 1.03 (0.51-2.07) 23 31 141,419 Levothyroxine Sodium 1.03 (0.79-1.34) 414 435 4,904,302 Lidocaine 0.89 (0.65-1.21) 319 289 1,924,284 Lidocaine/Prilocaine 1.14 (0.55-2.38) 18 24 346,411 Linaclotide 0.71 (0.33-1.52) 21 10 56,707 Linagliptin 1.07 (0.43-2.67) 2 3 40,225 Linezolid 0.77 (0.36-1.67) 18 11 61,695 Liothyronine Sodium 0.88 (0.49-1.55) 62 58 223,907 Liraglutide 0.93 (0.42-2.05) 15 10 184,560 Lisdexamfetamine Dimesylate 0.89 (0.64-1.22) 288 266 766,878 Lisinopril 0.70 (0.54-0.92) 499 345 4,858,476 Lithium Carbonate 0.43 (0.35-0.53) 1,229 542 241,196 Loperamide Hydrochloride 0.78 (0.37-1.64) 22 14 83,101 Lopinavir/Ritonavir 1.02 (0.40-2.60) 1 3 19,276 Loratadine 0.96 (0.45-2.08) 16 15 161,647 Loratadine/Pseudoephedrine Sulfate 1.09 (0.44-2.71) 2 3 44,619 Lorazepam 0.90 (0.79-1.03) 1,807 1,679 2,956,395 Lorcaserin Hydrochloride 1.02 (0.39-2.70) 1 1 14,452 Losartan Potassium 0.97 (0.58-1.62) 85 81 1,231,348 Loteprednol Etabonate 1.06 (0.53-2.14) 27 26 699,498 Loteprednol Etabonate/Tobramycin 1.14 (0.49-2.64) 7 7 207,793 Lovastatin 1.26 (0.61-2.60) 19 27 746,212 Lovastatin/Niacin 1.19 (0.46-3.06) 2 0 69,980 Loxapine Succinate 0.58 (0.27-1.24) 20 17 4,083 Lubiprostone 0.95 (0.47-1.90) 27 29 156,973 Lurasidone Hydrochloride 0.51 (0.34-0.76) 241 129 30,026 Magnesium Sulfate/Potassium Sulfate/Sodium Sulfate 1.02 (0.51-2.02) 30 27 650,720 Malathion 1.05 (0.44-2.48) 5 6 76,259 Maraviroc 0.93 (0.32-2.73) 0 1 1,855 Meclizine Hydrochloride 1.24 (0.74-2.06) 72 99 1,186,951 Medical Food 1.03 (0.42-2.54) 3 3 44,178 Medroxyprogesterone Acetate 1.02 (0.69-1.51) 169 181 1,308,599 Mefenamic Acid 1.07 (0.47-2.44) 6 12 69,459 Mefloquine Hydrochloride 1.23 (0.51-2.99) 4 3 206,182 Megestrol Acetate 0.99 (0.45-2.16) 13 15 114,654 Meloxicam 1.04 (0.78-1.38) 350 373 3,770,991 Memantine Hydrochloride 0.62 (0.29-1.34) 22 8 32,001 Meperidine Hydrochloride 1.29 (0.66-2.53) 23 44 291,422 Mercaptopurine 1.17 (0.47-2.90) 1 5 53,676 Mesalamine 1.01 (0.50-2.03) 27 27 372,629 Mestranol/Norethindrone;Placebo 0.87 (0.36-2.11) 5 2 25,574 Metaxalone 1.29 (0.86-1.94) 135 192 1,484,746 Metformin Hydrochloride 0.82 (0.58-1.15) 267 214 3,727,527 Metformin Hydrochloride/Pioglitazone Hydrochloride 1.20 (0.49-2.96) 3 3 128,564 Metformin Hydrochloride/Saxagliptin Hydrochloride 1.06 (0.44-2.58) 3 5 52,071 Metformin Hydrochloride/Sitagliptin Phosphate 1.18 (0.52-2.68) 8 11 246,453 Methadone Hydrochloride 0.99 (0.54-1.82) 44 55 130,415 Methenamine Hippurate 1.01 (0.38-2.73) 0 2 8,412 Methimazole 0.85 (0.39-1.88) 16 8 138,994 Methocarbamol 0.86 (0.63-1.17) 322 283 1,417,856 Methotrexate Sodium 1.22 (0.59-2.50) 19 30 388,381 Methscopolamine Bromide 1.11 (0.45-2.75) 1 5 36,294 Methylcobalamin 0.94 (0.38-2.38) 1 4 11,438 Methyldopa 1.36 (0.52-3.53) 0 2 83,493 Methylergonovine Maleate 1.05 (0.49-2.24) 15 20 157,705 Methylphenidate 0.85 (0.65-1.12) 418 367 1,431,289 Methylprednisolone 1.22 (0.97-1.54) 526 666 8,296,031 Metoclopramide Hydrochloride 1.11 (0.75-1.66) 154 183 1,307,081 Metolazone 1.01 (0.46-2.25) 10 14 88,257 Metoprolol 0.86 (0.65-1.14) 411 358 3,379,045 Metronidazole 1.10 (0.89-1.37) 619 703 5,717,087 Mexiletine Hydrochloride 0.90 (0.34-2.34) 1 2 6,287 Miconazole Nitrate/Petrolatum, White/Zinc Oxide 1.29 (0.48-3.45) 0 1 46,806 Midodrine Hydrochloride 0.86 (0.39-1.92) 11 13 35,724 Milnacipran Hydrochloride 0.71 (0.33-1.50) 23 11 67,691 Minocycline Hydrochloride 1.17 (0.79-1.73) 155 194 1,725,017 Minoxidil 0.95 (0.39-2.33) 4 2 35,143 Mirabegron 0.96 (0.38-2.43) 2 2 17,514 Mirtazapine 0.38 (0.32-0.45) 1,711 654 428,011 Misoprostol 1.01 (0.51-1.99) 29 31 301,807 Modafinil 0.81 (0.46-1.43) 69 57 235,665 Moexipril Hydrochloride 1.23 (0.46-3.30) 0 1 30,075 Mometasone Furoate 1.16 (0.79-1.69) 170 201 4,822,813 Montelukast Sodium 1.39 (0.94-2.07) 139 208 3,936,069 Morphine Sulfate 1.07 (0.68-1.68) 108 130 388,094 Moxifloxacin Hydrochloride 0.99 (0.68-1.45) 188 187 3,707,365 Multivitamin and Fluoride 1.21 (0.45-3.26) 0 1 26,168 Multivitamin, Minerals, and Nutriceuticals 1.03 (0.38-2.81) 1 0 10,972 Mupirocin 1.03 (0.77-1.37) 346 365 4,038,123 Mycophenolate Mofetil 0.98 (0.42-2.26) 8 6 95,146 Mycophenolate Sodium 1.01 (0.38-2.68) 1 1 13,517 Na Fluoride/Vit A/Vit B1/Vit B12/Vit B2/Vit B6/Vit 1.49 (0.57-3.92) 0 1 144,899 Na Phos, Dibasic/Na Phos, Monobasic 1.08 (0.49-2.37) 14 11 412,319 Nabumetone 1.26 (0.77-2.05) 81 114 1,172,327 Nadolol 1.11 (0.52-2.38) 13 23 126,397 Naftifine Hydrochloride 1.17 (0.50-2.75) 6 6 216,903 Naloxone Hydrochloride/Pentazocine Hydrochloride 0.97 (0.44-2.12) 11 16 59,205 Naltrexone 0.42 (0.30-0.58) 441 184 71,648 Naproxen 1.14 (0.92-1.40) 659 772 6,849,599 Naproxen Sodium/Sumatriptan Succinate 1.04 (0.49-2.23) 14 22 99,041 Naratriptan Hydrochloride 1.14 (0.50-2.59) 5 15 69,025 Nateglinide 1.05 (0.43-2.58) 3 3 49,280 Nebivolol Hydrochloride 1.13 (0.57-2.23) 26 35 349,953 Nefazodone Hydrochloride 0.79 (0.36-1.74) 14 10 41,636 Neomycin Sulfate 1.24 (0.52-2.97) 2 8 98,786 Nepafenac 1.12 (0.47-2.67) 5 5 130,145 Nevirapine 0.91 (0.35-2.36) 2 1 11,093 Niacin 1.19 (0.56-2.56) 15 18 562,443 Niacin/Simvastatin 1.02 (0.43-2.43) 5 5 67,992 Nicotine 0.71 (0.38-1.32) 53 35 118,598 Nicotine Polacrilex 0.70 (0.29-1.69) 6 3 7,728 Nifedipine 1.01 (0.49-2.06) 25 22 490,162 Nisoldipine 1.20 (0.45-3.19) 1 0 41,165 Nitazoxanide 1.05 (0.43-2.60) 2 4 36,038 Nitrofurantoin 1.15 (0.43-3.08) 1 0 29,132 Nitrofurantoin Monohydrate/Nitrofurantoin, Macro 0.88 (0.64-1.21) 296 264 2,246,357 Nitrofurantoin, Macrocrystals 0.92 (0.65-1.32) 219 207 1,536,408 Nitroglycerin 1.20 (0.68-2.12) 53 72 875,334 Nizatidine 1.15 (0.47-2.81) 3 4 93,943 Norethindrone 1.33 (0.64-2.75) 17 29 663,818 Norethindrone Acetate 1.08 (0.52-2.22) 19 26 195,889 Norethindrone;Placebo 1.31 (0.56-3.07) 4 10 224,396 Nortriptyline Hydrochloride 1.04 (0.66-1.63) 114 130 495,803 Nutritional Supplement 0.72 (0.28-1.81) 3 2 3,373 Nystatin 1.06 (0.71-1.57) 163 177 2,384,353 Nystatin/Triamcinolone Acetonide 1.00 (0.57-1.76) 64 62 1,208,860 Octreotide Acetate 0.96 (0.34-2.67) 1 0 5,528 Ofloxacin 1.05 (0.62-1.78) 74 77 1,568,642 Olanzapine 0.51 (0.41-0.63) 924 479 209,942 Olmesartan Medoxomil 1.01 (0.48-2.14) 20 15 481,143 Olopatadine Hydrochloride 1.18 (0.68-2.04) 62 75 1,872,773 Omalizumab 1.10 (0.41-2.91) 0 2 16,054 Omega-3-Acid Ethyl Esters 0.99 (0.51-1.91) 35 34 457,857 Omeprazole 0.93 (0.75-1.16) 689 659 4,583,291 Omeprazole/Sodium Bicarbonate 1.15 (0.49-2.71) 4 8 99,979 OnabotulinumtoxinA 0.98 (0.39-2.44) 2 3 20,683 Ondansetron 1.15 (0.94-1.39) 772 916 4,296,721 Orlistat 1.11 (0.46-2.68) 2 7 48,643 Orphenadrine Citrate 1.07 (0.59-1.92) 49 61 338,219 Oseltamivir Phosphate 1.33 (0.90-1.97) 145 205 3,856,503 Ospemifene 0.92 (0.36-2.38) 2 1 11,808 Oxaprozin 1.34 (0.62-2.89) 10 25 273,863 Oxazepam 0.73 (0.37-1.42) 37 29 47,995 Oxcarbazepine 0.52 (0.40-0.68) 608 319 237,391 Oxiconazole Nitrate 1.11 (0.48-2.59) 7 7 177,802 Oxybutynin Chloride 1.01 (0.55-1.84) 48 51 489,787 Oxycodone Hydrochloride 1.03 (0.79-1.35) 393 425 1,467,728 Oxymorphone Hydrochloride 0.96 (0.47-1.98) 20 28 67,549 Paliperidone 0.50 (0.29-0.88) 91 46 19,622 Paliperidone Palmitate 0.48 (0.21-1.06) 16 8 1,941 Pantoprazole Sodium 0.66 (0.51-0.86) 571 379 2,303,161 Paricalcitol 1.07 (0.40-2.86) 0 2 13,448 Paroxetine Hydrochloride 0.92 (0.74-1.15) 659 630 1,494,954 Paroxetine Mesylate 0.77 (0.34-1.79) 8 7 17,127 Pegfilgrastim 1.16 (0.42-3.15) 0 1 18,172 Peginterferon Alfa-2A 0.95 (0.39-2.27) 4 5 30,859 Penciclovir 1.20 (0.54-2.71) 8 14 218,197 Penicillin V Potassium 1.03 (0.77-1.38) 335 354 4,670,054 Pentosan Polysulfate Sodium 0.98 (0.44-2.19) 10 13 77,753 Pentoxifylline 1.17 (0.46-2.99) 1 2 46,307 Perindopril Erbumine 1.14 (0.43-3.01) 0 2 21,296 Permethrin 0.93 (0.57-1.52) 98 94 696,958 Perphenazine 0.54 (0.30-0.96) 81 47 16,150 Phenazopyridine Hydrochloride 1.01 (0.75-1.36) 320 333 2,301,705 Phendimetrazine Tartrate 1.16 (0.44-3.06) 0 2 25,036 Phenelzine Sulfate 0.63 (0.27-1.48) 7 6 3,698 Phenobarbital 0.71 (0.39-1.29) 58 45 52,650 Phentermine Hydrochloride 1.39 (0.68-2.84) 16 37 363,426 Phentermine Hydrochloride/Topiramate 1.02 (0.39-2.70) 1 1 14,176 Phenyleph HCl/Promethazine HCl 0.99 (0.44-2.23) 12 9 189,440 Phenytoin 0.89 (0.36-2.18) 3 4 15,937 Phenytoin Sodium, Extended 0.72 (0.39-1.31) 60 40 160,213 Phytonadione 0.93 (0.40-2.18) 6 7 39,805 Pilocarpine Hydrochloride 0.94 (0.39-2.28) 5 2 44,956 Pimecrolimus 1.39 (0.61-3.15) 7 13 545,792 Pimozide 0.84 (0.31-2.25) 2 0 4,636 Pindolol 0.82 (0.34-2.00) 4 3 12,345 Pioglitazone Hydrochloride 1.44 (0.69-2.98) 15 32 679,629 Piroxicam 1.11 (0.54-2.32) 19 23 378,776 Pitavastatin Calcium 1.06 (0.43-2.62) 3 2 51,810 Pneumococcal Vaccine Polyvalent 1.01 (0.43-2.37) 5 7 54,536 Podofilox 1.35 (0.58-3.15) 1 15 93,544 Polyethylene Glycol 3350 0.78 (0.52-1.19) 171 131 1,126,519 Polymyxin B Sulfate/Trimethoprim Sulfate 1.03 (0.60-1.77) 70 71 1,452,575 Potassium Chloride 0.79 (0.56-1.11) 270 212 1,734,415 Potassium Citrate 0.99 (0.43-2.24) 9 9 97,254 Potassium Nitrate/Sodium Fluoride 1.08 (0.46-2.53) 5 8 83,444 Pramipexole Dihydrochloride 0.95 (0.51-1.76) 43 46 199,824 Pramlintide Acetate 1.15 (0.44-2.97) 0 3 27,062 Prasugrel Hydrochloride 0.97 (0.41-2.32) 6 3 71,694 Pravastatin Sodium 0.94 (0.56-1.57) 87 77 1,683,042 Prazosin Hydrochloride 0.44 (0.31-0.63) 343 153 45,432 Prednisolone 1.00 (0.57-1.75) 65 59 1,923,387 Prednisolone Acetate/Sulfacetamide Sodium 1.19 (0.48-2.96) 2 3 84,863 Prednisolone Sodium Phosphate 1.40 (0.67-2.92) 18 25 2,002,828 Prednisone 1.33 (1.10-1.61) 737 1,013 10,667,620 Pregabalin 0.93 (0.64-1.34) 198 192 767,217 Prenatal Vitamins 1.06 (0.49-2.29) 17 14 485,963 Primidone 1.10 (0.50-2.43) 7 20 49,491 Prochlorperazine 1.05 (0.48-2.28) 12 17 121,555 Prochlorperazine Maleate 1.07 (0.67-1.70) 103 120 697,832 Progesterone 1.09 (0.57-2.10) 35 38 810,592 Progesterone, Micronized 0.85 (0.40-1.83) 21 10 260,195 Progesterone, Wettable 1.02 (0.37-2.80) 1 0 10,764 Promethazine Hydrochloride 1.29 (1.05-1.58) 632 846 5,356,893 Propafenone Hydrochloride 1.29 (0.48-3.44) 0 1 45,143 Propranolol Hydrochloride 0.65 (0.50-0.84) 563 372 862,028 Propylthiouracil 1.19 (0.45-3.16) 1 0 37,682 Protriptyline Hydrochloride 0.72 (0.31-1.67) 8 7 10,466 Pseudoephedrine Hydrochloride 1.10 (0.41-2.96) 1 0 19,816 Pyridostigmine Bromide 1.07 (0.41-2.82) 1 1 21,371 Quetiapine Fumarate 0.47 (0.41-0.53) 3,219 1,541 653,394 Quinapril Hydrochloride 1.05 (0.48-2.33) 13 11 290,364 Quinine Sulfate 1.20 (0.51-2.87) 3 8 107,313 Rabeprazole Sodium 1.45 (0.70-3.02) 14 32 616,990 Raloxifene Hydrochloride 1.46 (0.59-3.62) 1 4 240,525 Raltegravir Potassium 0.85 (0.35-2.04) 5 4 20,573 Ramelteon 0.73 (0.43-1.23) 92 70 135,619 Ramipril 1.09 (0.51-2.33) 18 16 590,504 Ranitidine Hydrochloride 0.97 (0.67-1.40) 202 200 2,020,604 Ranolazine 0.92 (0.38-2.25) 5 1 39,108 Repaglinide 1.06 (0.42-2.66) 3 1 52,210 Ribavirin 0.90 (0.38-2.10) 7 5 45,553 Rifampin 1.08 (0.49-2.35) 12 17 152,042 Rifaximin 0.87 (0.40-1.92) 15 10 109,125 Riluzole 0.93 (0.33-2.62) 1 0 4,250 Risedronate Sodium 1.44 (0.62-3.34) 4 12 380,336 Risperidone 0.49 (0.41-0.59) 1,470 741 396,965 Ritonavir 0.97 (0.42-2.26) 5 9 35,952 Rivaroxaban 1.03 (0.48-2.20) 15 20 132,732 Rivastigmine 0.74 (0.30-1.85) 4 1 6,126 Rizatriptan Benzoate 1.37 (0.81-2.31) 62 106 583,539 Roflumilast 0.89 (0.34-2.37) 2 0 7,774 Ropinirole Hydrochloride 0.71 (0.41-1.21) 88 58 286,422 Rosuvastatin Calcium 1.38 (0.77-2.45) 47 74 1,684,436 Rotigotine 0.98 (0.36-2.64) 0 2 6,023 Rufinamide 0.89 (0.31-2.55) 1 0 2,565 Salicylic Acid 1.09 (0.47-2.54) 7 7 157,189 Salmeterol Xinafoate 1.18 (0.49-2.86) 3 5 107,698 Salsalate 0.98 (0.41-2.35) 5 3 55,712 Saxagliptin Hydrochloride 1.08 (0.45-2.64) 4 3 85,338 Scopolamine 0.96 (0.50-1.83) 41 35 743,188 Selegiline 0.78 (0.36-1.72) 11 16 11,777 Selenium Sulfide 0.88 (0.40-1.91) 18 9 216,728 Sertraline Hydrochloride 0.61 (0.55-0.69) 3,126 1,961 3,480,351 Sevelamer Carbonate 1.01 (0.40-2.55) 2 2 25,227 Sildenafil Citrate 1.20 (0.65-2.23) 40 51 1,166,044 Silodosin 1.29 (0.48-3.44) 0 1 44,775 Silver Sulfadiazine 0.89 (0.57-1.40) 123 112 721,253 Simeprevir 0.94 (0.32-2.75) 0 1 2,209 Simvastatin 1.16 (0.81-1.67) 191 229 4,365,895 Sinecatechins 1.00 (0.38-2.61) 2 0 19,006 Sirolimus 1.06 (0.39-2.88) 1 0 14,434 Sitagliptin Phosphate 1.04 (0.50-2.15) 22 21 426,941 Sodium Bicarbonate 0.96 (0.36-2.55) 1 1 8,447 Sodium Chloride 0.88 (0.40-1.94) 15 9 129,009 Sodium Fluoride 1.14 (0.57-2.25) 29 31 1,037,839 Sodium Oxybate 0.96 (0.36-2.56) 1 1 8,825 Sodium Polystyrene Sulfonate 1.05 (0.42-2.62) 2 3 35,417 Sofosbuvir 0.99 (0.37-2.67) 0 2 6,738 Solifenacin Succinate 1.13 (0.54-2.35) 17 25 233,921 Somatropin, E-Coli Derived 1.13 (0.44-2.89) 1 2 35,622 Sotalol Hydrochloride 1.23 (0.48-3.15) 1 2 68,240 Spacer, Inhalation 1.23 (0.60-2.49) 21 31 535,076 Spinosad 1.00 (0.36-2.75) 1 0 8,399 Spironolactone 0.90 (0.53-1.53) 80 70 818,721 Sucralfate 1.08 (0.72-1.64) 139 164 707,040 Sulfacetamide Sodium 0.78 (0.43-1.42) 64 40 873,026 Sulfacetamide Sodium/Sulfur 1.20 (0.60-2.41) 23 33 491,388 Sulfamethoxazole/Trimethoprim 0.90 (0.76-1.07) 1,169 1,079 9,216,004 Sulfasalazine 1.20 (0.52-2.76) 5 12 129,332 Sulindac 1.00 (0.47-2.13) 17 17 203,430 Sumatriptan 0.85 (0.38-1.89) 14 8 92,758 Sumatriptan Succinate 1.21 (0.86-1.70) 213 278 1,393,060 Tacrolimus 1.31 (0.58-2.98) 7 13 361,820 Tadalafil 1.41 (0.69-2.88) 18 35 765,269 Tafluprost 0.92 (0.33-2.60) 1 0 3,796 Tamoxifen Citrate 1.09 (0.46-2.55) 7 5 177,268 Tamsulosin Hydrochloride 0.96 (0.60-1.54) 108 105 1,187,108 Tapentadol Hydrochloride 1.00 (0.53-1.90) 35 44 143,494 Tazarotene 1.08 (0.53-2.21) 22 25 375,700 Tdap Vaccine 1.20 (0.48-3.02) 2 2 87,643 Telmisartan 1.23 (0.50-2.99) 3 4 144,428 Temazepam 0.83 (0.65-1.06) 553 479 737,752 Temozolomide 1.00 (0.40-2.48) 1 5 17,163 Tenofovir Disoproxil Fumarate 1.17 (0.44-3.08) 0 2 26,212 Terazosin Hydrochloride 1.01 (0.45-2.28) 11 9 180,126 Terbinafine Hydrochloride 1.11 (0.57-2.16) 32 33 1,036,721 Terconazole 0.90 (0.53-1.52) 83 71 983,192 Teriparatide 1.01 (0.41-2.53) 2 3 27,337 Testosterone 1.25 (0.66-2.38) 32 49 622,093 Testosterone Cypionate 1.10 (0.52-2.30) 17 23 229,603 Testosterone Enanthate 0.88 (0.35-2.22) 4 0 20,599 Testosterone, Micronized 1.15 (0.47-2.80) 2 6 65,312 Tetracycline Hydrochloride 0.91 (0.48-1.74) 41 33 541,196 Theophylline 0.99 (0.43-2.32) 7 6 85,060 Thioctic Acid 0.95 (0.33-2.76) 0 1 2,473 Thioridazine Hydrochloride 0.59 (0.26-1.32) 13 8 5,299 Thiothixene 0.63 (0.29-1.35) 18 15 7,297 Thyroid 0.94 (0.48-1.84) 33 29 358,761 Thyroid Porcine 1.03 (0.38-2.81) 1 0 11,106 Tiagabine Hydrochloride 0.63 (0.31-1.29) 31 18 29,840 Ticagrelor 0.94 (0.37-2.43) 2 1 14,146 Timolol 1.28 (0.55-2.99) 4 10 184,278 Tinidazole 1.17 (0.55-2.49) 12 24 139,494 Tiotropium Bromide 1.16 (0.60-2.23) 30 44 326,533 Tizanidine Hydrochloride 1.12 (0.77-1.63) 174 210 916,645 Tobramycin 0.97 (0.58-1.64) 81 77 1,338,009 Tofacitinib Citrate 0.86 (0.32-2.35) 1 1 3,523 Tolterodine Tartrate 1.03 (0.50-2.11) 23 23 365,802 Topiramate 0.79 (0.62-1.01) 571 464 1,174,419 Torsemide 0.97 (0.43-2.20) 10 10 99,135 Tramadol Hydrochloride 1.10 (0.91-1.33) 832 948 4,673,715 Trandolapril 1.19 (0.45-3.16) 1 0 37,874 Tranexamic Acid 1.09 (0.45-2.66) 3 4 63,011 Tranylcypromine Sulfate 0.62 (0.26-1.45) 7 6 3,276 Travoprost 1.17 (0.49-2.79) 4 6 128,659 Trazodone Hydrochloride 0.39 (0.35-0.43) 4,727 1,856 1,918,471 Tretinoin 1.11 (0.74-1.69) 137 162 1,449,215 Triamcinolone Acetonide 1.20 (0.89-1.62) 285 354 5,620,180 Triamterene 0.97 (0.35-2.69) 1 0 6,202 Triazolam 0.89 (0.50-1.57) 62 56 345,105 Trifluoperazine Hydrochloride 0.68 (0.29-1.55) 8 9 5,357 Trifluridine 1.19 (0.46-3.11) 1 1 48,282 Trihexyphenidyl Hydrochloride 0.59 (0.28-1.24) 26 13 17,427 Trimethobenzamide Hydrochloride 0.80 (0.37-1.69) 21 13 99,698 Trimethoprim 0.99 (0.42-2.34) 5 6 50,410 Trospium Chloride 1.01 (0.41-2.46) 3 4 36,239 Typhoid Vaccine, Live 1.20 (0.48-2.99) 2 3 90,071 Urea 1.32 (0.57-3.03) 6 11 351,873 Ursodiol 0.99 (0.43-2.27) 9 7 119,526 Valacyclovir Hydrochloride 1.28 (0.91-1.82) 199 272 3,049,177 Valganciclovir Hydrochloride 1.17 (0.44-3.07) 0 2 26,098 Valproic Acid 0.58 (0.31-1.11) 52 29 32,314 Valsartan 0.77 (0.41-1.45) 54 30 823,092 Vancomycin Hydrochloride 0.71 (0.33-1.53) 21 10 62,112 Vardenafil Hydrochloride 1.27 (0.55-2.91) 7 10 360,349 Varenicline 1.38 (0.84-2.28) 71 117 943,582 Varicella Virus Vaccine 1.23 (0.55-2.73) 9 15 283,126 Venlafaxine Hydrochloride 0.64 (0.55-0.76) 1,578 1,039 1,805,783 Verapamil Hydrochloride 1.08 (0.59-1.98) 44 52 527,939 Vilazodone Hydrochloride 0.69 (0.42-1.13) 108 78 92,261 Vitamin B Complex and Vitamin C 1.04 (0.40-2.67) 1 2 19,057 Voriconazole 1.09 (0.41-2.90) 0 2 15,395 Vortioxetine Hydrobromide 0.54 (0.26-1.13) 29 12 14,493 Warfarin Sodium 0.80 (0.51-1.24) 145 113 944,887 Water, Sterile 1.03 (0.38-2.82) 1 0 11,771 Zafirlukast 1.19 (0.46-3.03) 1 2 51,315 Zaleplon 0.85 (0.51-1.39) 96 87 230,415 Ziprasidone Hydrochloride 0.67 (0.52-0.86) 565 397 122,623 Zolmitriptan 1.18 (0.57-2.43) 17 30 198,910 Zolpidem Tartrate 0.90 (0.79-1.03) 1,763 1,632 4,277,362 Zonisamide 0.95 (0.47-1.89) 26 31 101,424

Disclosure Statement

This research was supported by NIH grant R01 MH080122, AHRQ (CERT) grant U18HS016973, and the United States (US) Department of Veterans Affairs Center of Excellence for Suicide Prevention and Office of Mental Health and Suicide Prevention. The contents do not represent the views of the US Department of Veterans Affairs or the United States Government. Correspondence concerning this article should be sent to Robert D. Gibbons, Center for Health Statistics, University of Chicago, 5841 S. Maryland Ave., Room W260, MC2000 | Chicago, IL 60637, Office: 773-834-8692 | Email: [email protected]

All data used in this study were obtained from Truven Health as a part of their MarketScan database under license to the University of Chicago. The study was supported by NIH grant R01 MH080122, AHRQ (CERT) grant U18HS016973. Robert Gibbons has served as an expert witness in cases related to suicide for the US Department of Justice, and Pfizer, Wyeth, and GSK pharmaceutical companies and founded the company Adaptive Testing Technologies that distributes computerized adaptive mental health tests. These activities have been reviewed and approved by the University of Chicago in accordance with its conflict of interest policies. This study was reviewed and deemed exempt from review by the University of Chicago institutional review board.

©2019 Robert Gibbons, Kwan Hur, Jill Lavigne, Jiebiao Wang, and J. John Mann. This supplement is licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) International license, except where otherwise indicated with respect to particular material included in the supplement.